Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы проводить не будут.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в ходе встречи с представителями общественности.

По его словам, вопрос также не будет выноситься на единый день голосования в сентябре.

Блошкин также является председателем совета по изучению общественного мнения о переименовании города.

Ранее сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что инициативные группы начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.