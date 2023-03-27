Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы проводить не будут

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Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы проводить не будут.
Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы проводить не будут
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в ходе встречи с представителями общественности.

По его словам, вопрос также не будет выноситься на единый день голосования в сентябре.

Блошкин также является председателем совета по изучению общественного мнения о переименовании города.

Ранее сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что инициативные группы начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.

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