В Челябинской области завели дело по факту гибели рабочего
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката», — рассказали в ведомстве.
Рабочий включил рубильник подачи тока. В результате погиб другой сотрудник, который проводил осмотр электрооборудования мостового крана и дотронулся до элементов под напряжением.
Проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после смерти рабочего под завалами на заводе в Свердловской области.