В Челябинской области завели дело по факту гибели рабочего

В Челябинской области завели уголовное дело по факту гибели рабочего, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Об этом сообщает URA.RU.

«Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката», — рассказали в ведомстве.

Рабочий включил рубильник подачи тока. В результате погиб другой сотрудник, который проводил осмотр электрооборудования мостового крана и дотронулся до элементов под напряжением.

Проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после смерти рабочего под завалами на заводе в Свердловской области.