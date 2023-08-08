СК возбудил дело после смерти рабочего под завалами на заводе в Свердловской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один промышленный альпинист погиб и двое госпитализированы после обрушения заводской трубы в Свердловской области.