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СК возбудил дело после смерти рабочего под завалами на заводе в Свердловской области

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Следственный отдел города Краснотурьинска СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти одного рабочего и травмировании ещё двух в результате обрушения вытяжной трубы завода.
СК возбудил дело после смерти рабочего под завалами на заводе в Свердловской области
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один промышленный альпинист погиб и двое госпитализированы после обрушения заводской трубы в Свердловской области.

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