Узнать больше

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками ППДО

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками ППДО
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

Об этом он написал в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.

12 августа в Севастополе прошла тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить