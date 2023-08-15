Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.

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