Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.
- globallookpress.com
- © Aleksander Lyskin
Об этом он написал в Telegram-канале.
Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.
12 августа в Севастополе прошла тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.
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