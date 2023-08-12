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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой Черноморского флота

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Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой Черноморского флота
  • РИА Новости

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе всё спокойно», — написал он.

Ранее Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.

В ведомстве отметили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

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