Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой Черноморского флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе всё спокойно», — написал он.

Ранее Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.

В ведомстве отметили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.