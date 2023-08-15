В Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня воздушного флота

В Ижевске отметят День воздушного флота в воскресенье, 20 августа. Праздничные мероприятия состоятся на территории спортивного аэродрома Пирогово.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Запланированы выставка военной техники, концертная программа, показательные выступления по авиамодельному и парапланерному спорту. При благоприятных погодных условиях состоятся показательные прыжки с парашютом. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил, что это особый праздник.