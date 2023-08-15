Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола.

Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В нём отмечается, что Минздрав признал утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека.

Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям. Также сменившим пол нельзя будет усыновить детей.

Кроме того, закон устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения брака.