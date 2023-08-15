СК: одна из версий причин взрыва в Махачкале — нарушение правил хранения агрохимикатов

В качестве версии взрыва в Махачкале рассматривается нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

Об этом сообщили в СК России.

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — говорится в сообщении.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.