СК: одна из версий причин взрыва в Махачкале — нарушение правил хранения агрохимикатов
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России.
«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — говорится в сообщении.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.
Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.