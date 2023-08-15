Семнадцать пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в медцентры Москвы

Семнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в медицинские центры Москвы.

Об этом информирует администрация Дагестана в Telegram.

«По оперативной информации... 64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля», — сказано в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписали из больницы.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.