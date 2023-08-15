В Ижевске прооперировали девочку, выпрыгнувшую с четвёртого этажа из-за педофила

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала, что в Ижевске прооперировали девочку, выпрыгнувшую из окна четвёртого этажа из-за домогательств со стороны мужчины.

«Сегодня девочка, которая выпала из окна, была прооперирована», — написала Пинчук.

По её словам, операция прошла успешно. Пострадавшая уже пришла в сознание.

Девочка будет находиться некоторое время в реанимации под наблюдением врачей, после чего её переведут в отделение нейрохирургии.

Через несколько недель ей предстоит ещё одна операция.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.