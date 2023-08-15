В Ижевске прооперировали девочку, выпрыгнувшую с четвёртого этажа из-за педофила
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«Сегодня девочка, которая выпала из окна, была прооперирована», — написала Пинчук.
По её словам, операция прошла успешно. Пострадавшая уже пришла в сознание.
Девочка будет находиться некоторое время в реанимации под наблюдением врачей, после чего её переведут в отделение нейрохирургии.
Через несколько недель ей предстоит ещё одна операция.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.