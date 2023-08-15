Узнать больше

Психолог Токарчук: отчим должен учитывать потребности детей своей жены

Короткая ссылка
Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, заявила, что если мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть дети, то он в любом случае принимает на себя определённые обязательства.
Психолог Токарчук: отчим должен учитывать потребности детей своей жены
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Супруги должны обсудить, каким образом будут распределены обязанности и бюджет, в том числе относительно ребёнка. Если супруги принимают решение о совместном бюджете, логично, что и расходы на ребёнка будут разделяться соответственно. Потребности ребёнка должны учитываться в любом случае», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в вопросах воспитания позиции супругов могут принимать разные формы. К примеру, отчим может принимать участие в воспитании на равных с матерью, брать на себя часть вопросов или присутствовать в жизни ребёнка формально.

Ранее руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить