Психолог Токарчук: отчим должен учитывать потребности детей своей жены

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, заявила, что если мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть дети, то он в любом случае принимает на себя определённые обязательства.

«Супруги должны обсудить, каким образом будут распределены обязанности и бюджет, в том числе относительно ребёнка. Если супруги принимают решение о совместном бюджете, логично, что и расходы на ребёнка будут разделяться соответственно. Потребности ребёнка должны учитываться в любом случае», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в вопросах воспитания позиции супругов могут принимать разные формы. К примеру, отчим может принимать участие в воспитании на равных с матерью, брать на себя часть вопросов или присутствовать в жизни ребёнка формально.

Ранее руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.