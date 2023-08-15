Тяжелопострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале переведут в клиники Москвы

Все тяжёлые пострадавшие после взрыва на АЗС будут транспортированы в клиники Москвы и федеральные центры.

Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Отмечается, что вместе с министром здравоохранения Республики Дагестан Татьяной Беляевой и врачами Федерального центра медицины катастроф и Департамента здравоохранения Москвы был проведён осмотр всех пострадавших с выработкой тактики лечения.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

По оперативной информации на 12:00 мск, в результате взрыва на АЗС погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах, из них 11 человек – в тяжёлом состоянии.