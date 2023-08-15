Следователи устанавливают лица, причастные к массовой драке в Новой Москве

ГСУ Следственного комитета России по Москве устанавливает лица, причастные к массовой драке в Новой Москве.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как установило следствие, ночью 2 августа группа молодых людей устроила массовую драку во дворе жилого дома в Новой Москве.

Участники драки скрылись с места происшествия до приезда сотрудников полиции.

На данный момент следователям удалось задержать двух участников происшествия, их заключили под стражу.

Продолжаются поиски других фигурантов дела.

Ранее два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове.