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Следователи устанавливают лица, причастные к массовой драке в Новой Москве

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ГСУ Следственного комитета России по Москве устанавливает лица, причастные к массовой драке в Новой Москве.
Следователи устанавливают лица, причастные к массовой драке в Новой Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как установило следствие, ночью 2 августа группа молодых людей устроила массовую драку во дворе жилого дома в Новой Москве.

Участники драки скрылись с места происшествия до приезда сотрудников полиции.

На данный момент следователям удалось задержать двух участников происшествия, их заключили под стражу.

Продолжаются поиски других фигурантов дела.

Ранее два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове.

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