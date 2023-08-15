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В Крыму допустили принятие закона о штрафах за фото военных объектов осенью

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов рассказал в беседе с RT подробности законодательной инициативы, предусматривающей введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.
В Крыму допустили принятие закона о штрафах за фото военных объектов осенью
  • РИА Новости

«Проект родился немного раньше, мы понимали негативные последствия публикации работы ПВО, средств радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, периодически в социальные сети попадали фотографии и видео мест расположения соответствующих подразделений вооружённых сил, фортификационных сооружений. И на эту проблему мы решили обратить внимание ещё в самом начале этого года», — объяснил Трофимов.

Он отметил, что в связи с этим была подготовлена инициатива о введении административной ответственности за распространение информации о военных объектах, размещённых на территории Российской Федерации особого правового режима.

«Имеется в виду военное положение, КТО (режим. — RT), высокого либо среднего уровня реагирования. В частности, по Крыму у нас введён средний уровень реагирования. Исходя из этого, за размещение этой информации, независимо от того, это было умышленно или нет, привлекать к административной ответственности. Если мы говорим про граждан, стартует ответственность от 10 тыс. до 30 тыс. рублей либо обязательные работы на срок от 20 до 80 часов, должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное (нарушение. — RT) штрафы возрастают», — объяснил Трофимов. 

По словам собеседника RT, инициатива была направлена через коллег-депутатов, которые избирались от Крыма, в комитет Госдумы по обороне для более детальной отработки.

«Коллеги эту инициативу поддержали. Сейчас отрабатываются вопросы о возможном ещё дополнительном ужесточении уголовной направленности... Я так понимаю, что инициатива пойдёт в комплексном формате. Я думаю, что в течение осенней потенциальной сессии это может быть принято», — заключил парламентарий. 

Ранее стало известно, что власти Крыма разработали законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО.

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