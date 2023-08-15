Глава Дагестана назвал причиной взрыва на АЗС жадность

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал причиной взрыва на АЗС жадность.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба, комментируя вероятность того, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности ради получения прибыли.

«Мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», — отметил он.

Ранее RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.