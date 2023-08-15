Узнать больше

Глава Дагестана назвал причиной взрыва на АЗС жадность

Короткая ссылка
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал причиной взрыва на АЗС жадность.
Глава Дагестана назвал причиной взрыва на АЗС жадность
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба, комментируя вероятность того, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности ради получения прибыли.

«Мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», — отметил он.

Ранее RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить