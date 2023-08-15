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В Москве назвали районы с самым дорогим и дешёвым съёмным жильём

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Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в Щёлкове Юлия Дряннова рассказала, что в Москве самое доступное по цене съёмное жильё находится в юго-восточных районах на окраине города.

Средняя месячная ставка аренды квартиры в такой локации лежит в диапазоне 32—35 тыс. рублей, но можно найти и дешевле — 20—25 тыс. рублей, сообщила она в беседе с РИАМО.

«По итогам июля в топ-3 самых бюджетных районов вошли Западное Бирюлёво, Капотня и Некрасовка», — уточнила Дряннова.

Самыми дорогими столичными районами являются Арбат, Хамовники, Тверской, Пресненский, Мещанский. Здесь средняя величина месячной ставки аренды находится в диапазоне от 185 тыс. до 250 тыс. рублей, заключила эксперт.

Ранее директор департамента управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома рассказал, что спрос на вторичное жильё в Москве на 110% превышает прошлогодние показатели и на 20% — показатели стандартного лета.

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