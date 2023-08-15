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Специалист в сфере недвижимости Шлома назвал причины роста активности на вторичном рынке

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Директор департамента управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома сообщил, что в текущий момент спрос на вторичное жильё в Москве на 110% превышает прошлогодние показатели и на 20% — показатели стандартного лета.
Специалист в сфере недвижимости Шлома назвал причины роста активности на вторичном рынке
  • РИА Новости

Такая летняя активность наблюдается в столице впервые за пять лет, рассказал он в беседе с газетой «Известия».

«Мы объясняем рост спроса нестабильностью курса доллара, ростом ключевой ставки и, главное, перспективой её дальнейшего увеличения, что приведёт к подорожанию ипотеки», — отметил Шлома.

По его словам, из-за дальнейшего подъёма стоимости кредитов рынок может потерять 10—20% покупателей.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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