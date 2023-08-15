Минобороны: бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полёт над Японским морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — сказано в сообщении.

Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С воздушно-космических сил.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.