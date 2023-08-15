Минобороны: бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полёт над Японским морем
- РИА Новости
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Об этом заявили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — сказано в сообщении.
Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С воздушно-космических сил.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.