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Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полёты над Арктикой

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полёты над Арктикой
  • РИА Новости
  • © Фотохост-агентство

Об этом сообщили в Минобороны.

«Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват самолёта базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который летел к границе России. Нарушения границы не допущено.

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