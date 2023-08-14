Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полёты над Арктикой

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват самолёта базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который летел к границе России. Нарушения границы не допущено.