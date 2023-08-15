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Авиабомбу времён Великой Отечественной обезвредили в Новгородской области

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В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг времён Великой Отечественной войны.
Авиабомбу времён Великой Отечественной обезвредили в Новгородской области
  • © МЧС Новгородской области

Об этом информирует пресс-служба МЧС региона.

«Сапёры Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что авиабомба весит 250 кг. 

Она была изъята и транспортирована на специальный полигон, где её уничтожили.

3 июля сообщалось, что в Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а также в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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