Авиабомбу времён Великой Отечественной обезвредили в Новгородской области

В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг времён Великой Отечественной войны.

Об этом информирует пресс-служба МЧС региона.

«Сапёры Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что авиабомба весит 250 кг.

Она была изъята и транспортирована на специальный полигон, где её уничтожили.

3 июля сообщалось, что в Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а также в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.