Авиабомбу времён Великой Отечественной обезвредили в Новгородской области
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Об этом информирует пресс-служба МЧС региона.
«Сапёры Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что авиабомба весит 250 кг.
Она была изъята и транспортирована на специальный полигон, где её уничтожили.
3 июля сообщалось, что в Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а также в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.