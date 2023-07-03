В Петербурге и Ленобласти обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга и в Выборгском и Кировском районах Ленинградской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

В частности, в посёлке Первомайское специалисты нашли мины калибра 50 мм, а в лесном массиве в районе города Отрадное — снаряды М-30 калибра 300 мм.

Под Каменногорском были обнаружены инертные гранаты ПГ-2, на улице Лермонтова в городе Красное Село — мины TMi 35.

Кроме того, у Кузьминского кладбища в городе Пушкин взрывотехники нашли артснаряд и миномётную мину.

Боеприпасы ликвидированы на специальном полигоне. Некоторые были обезврежены на месте.

Ранее сообщалось, что в Тверской области нашли 520 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.