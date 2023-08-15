На ВДНХ 20 августа состоится музыкальный фестиваль SandlerFest 2023, посвящённый 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля выступят 80 артистов и коллективов из России, стран Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.

Также представят оригинальную программу Фонда поддержки одарённых детей и молодёжи «Русская классика в роке и джазе» Игоря Сандлера.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют мастер-классы и уникальную выставку Art & Sound об обложках альбомов разных исполнителей.

Ранее сообщалось, что на фестивале «RT.Док: Время героев» в Санкт-Петербурге выступят певица Юта и группа «Чичерина».