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Певица Юта и группа «Чичерина» выступят на фестивале «RT.Док: Время героев» в Санкт-Петербурге

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На фестивале «RT.Док: Время героев» в Санкт-Петербурге выступят певица Юта и группа «Чичерина».

Бесплатные билеты можно получить по ссылке.

С 18 по 20 августа в кинотеатре «Аврора» можно будет лично задать вопросы героям СВО, военкорам, авторам и режиссёрам фильмов.

Среди них знаменитые морпехи Струна и Рокот, военные документалисты Олег Некишев, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, военкоры Мурад Газдиев (RT) и Павел Кукушкин (батальон «Пятнашка»), журналист и продюсер Анна Чапман, телеведущий Борис Корчевников.

Ведущий церемоний открытия и закрытия — актёр Алексей Свиридов.

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