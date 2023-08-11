Певица Юта и группа «Чичерина» выступят на фестивале «RT.Док: Время героев» в Санкт-Петербурге
Бесплатные билеты можно получить по ссылке.
С 18 по 20 августа в кинотеатре «Аврора» можно будет лично задать вопросы героям СВО, военкорам, авторам и режиссёрам фильмов.
Среди них знаменитые морпехи Струна и Рокот, военные документалисты Олег Некишев, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, военкоры Мурад Газдиев (RT) и Павел Кукушкин (батальон «Пятнашка»), журналист и продюсер Анна Чапман, телеведущий Борис Корчевников.
Ведущий церемоний открытия и закрытия — актёр Алексей Свиридов.