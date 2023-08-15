Суд второй раз за день оштрафовал «Кинопоиск» из-за фильмов с ЛГБТ-сценами

Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» из-за фильмов с ЛГБТ-сценами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить «Кинопоиску» административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявила судья.

Второй протокол и штраф были связаны с показом кинокартин «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без соответствующего возрастного знака.

В самом «Кинопоиске» заявили RT, что речь идёт о протоколах, которые были составлены в отношении сервиса 17 июля, за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений.

Онлайн-кинотеатр отметил, что планирует обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты, по его мнению, в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений.

Уточняется, что по данным фильмам «Кинопоиск» заменил возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Ранее в этот же день суд оштрафовал «Кинопоиск» за ряд фильмов со сценами ЛГБТ, включая картину Оливера Стоуна.