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Москвичи предложат идеи развития детского образовательного туризма в новом проекте

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На платформе «Город идей» запустили новый проект «Москва — город открытий», который продлится с 22 по 28 августа. Москвичи смогут предложить свои варианты развития городского образовательного туризма для детей.
Москвичи предложат идеи развития детского образовательного туризма в новом проекте

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В рамках познавательного туристического проекта «Город открытий» ребята посещают знаковые места Москвы, знакомятся с профессиями будущего. По восьми маршрутам прошли уже свыше 7,5 тыс. детей из разных регионов страны», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.

Участники проекта «Москва — город открытий» могут предложить свои идеи развития детского образовательного туризма: сообщить о новых площадках для познавательных треков, создать фирменные персонажи, а также ролики и слоганы для «Города открытий» и др.

Ранее сообщалось, что проект «Гуляем по Москве» представил новые бесплатные экскурсии по столичным районам.

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