Хабиров поручил проверить соблюдение норм безопасности на АЗС по всей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в Махачкале. Он также дал поручение проинспектировать автозаправки в регионе.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Хабиров выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что в Башкирии готовы оказать санаторную и медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо этого, он дал указание о проведении незамедлительных проверок на автозаправочных пунктах на предмет соблюдения требований безопасности и норм хранения топлива по всему региону.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.