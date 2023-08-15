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Хабиров поручил проверить соблюдение норм безопасности на АЗС по всей Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в Махачкале. Он также дал поручение проинспектировать автозаправки в регионе.
Хабиров поручил проверить соблюдение норм безопасности на АЗС по всей Башкирии
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Melnyk

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Хабиров выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что в Башкирии готовы оказать санаторную и медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо этого, он дал указание о проведении незамедлительных проверок на автозаправочных пунктах на предмет соблюдения требований безопасности и норм хранения топлива по всему региону.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

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