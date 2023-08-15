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Глава Татарстана Минниханов вручил 15 жителям государственные награды

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Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 15 жителям региона государственные награды и почётные звания.
Глава Татарстана Минниханов вручил 15 жителям государственные награды
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Раис вручил медали «За доблестный труд» 12 жителям за заслуги в области охраны здоровья населения, развития института нотариата и других областях.

Кроме того, трём жителям республики присвоили почётное звание «Заслуженный энергетик РТ».

Ранее сообщалось, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил награды лучшим спортсменам. Церемония прошла в День физкультурника.

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