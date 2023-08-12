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В Ульяновской области вручили награды лучшим спортсменам в честь Дня физкультурника

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил награды лучшим спортсменам. Церемония прошла в День физкультурника.
В Ульяновской области вручили награды лучшим спортсменам в честь Дня физкультурника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, почётные спортивные звания присвоены 17 жителям региона. К примеру, тренер-преподаватель спортивной школы национальных и неолимпийских видов спорта Светлана Островская удостоена звания заслуженного тренера России.

Ещё 35 человек получили федеральные и региональные награды.

Также стало известно, что более 60% жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

По итогам 2022 года тюменские спортсмены завоевали более 1500 медалей на всероссийских, международных и межрегиональных соревнованиях.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил всех работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, ветеранов, спортсменов и любителей активного образа жизни с Днём физкультурника.

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