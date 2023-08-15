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Власти Тюменской области: значительную часть памятников реставрируют инвесторы

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В Тюменской области большая часть объектов историко-культурного наследия реставрируется за счёт средств частных инвесторов.
Власти Тюменской области: значительную часть памятников реставрируют инвесторы
  • Gettyimages.ru
  • © veronka72

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В ведомстве отметили, что в Тюменской области расположено 1,9 тыс. объектов историко-культурного наследия, при этом 1,2 тыс. — объекты археологии.

«Значительная часть памятников реставрируется за счёт средств частных инвесторов», — отметила председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

После такие объекты могут использоваться в коммерческих целях.

При этом крупные объекты в основном реставрируются за счёт федерального или областного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.

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