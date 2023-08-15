Власти Тюменской области: значительную часть памятников реставрируют инвесторы
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В ведомстве отметили, что в Тюменской области расположено 1,9 тыс. объектов историко-культурного наследия, при этом 1,2 тыс. — объекты археологии.
«Значительная часть памятников реставрируется за счёт средств частных инвесторов», — отметила председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.
После такие объекты могут использоваться в коммерческих целях.
При этом крупные объекты в основном реставрируются за счёт федерального или областного бюджета.
Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.