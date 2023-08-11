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В Казани планируют отреставрировать объект культурного наследия конца XIX века

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В Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.
В Казани планируют отреставрировать объект культурного наследия конца XIX века
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт комитета республики по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Приют является ОКН республиканского значения.

В результате экспертизы, которую заказала строительная компания «ЮлТаш», объект признали пригодным для реставрационных работ.

Окончательное решение о реконструкции примут по итогам публичных слушаний по плану реставрации, разработанном компанией ООО «ЛОФТ».

Ранее сообщалось, что в Крыму отреставрировано 6 из 16 объектов комплекса культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».

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