В Казани планируют отреставрировать объект культурного наследия конца XIX века
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт комитета республики по охране объектов культурного наследия (ОКН).
Приют является ОКН республиканского значения.
В результате экспертизы, которую заказала строительная компания «ЮлТаш», объект признали пригодным для реставрационных работ.
Окончательное решение о реконструкции примут по итогам публичных слушаний по плану реставрации, разработанном компанией ООО «ЛОФТ».
Ранее сообщалось, что в Крыму отреставрировано 6 из 16 объектов комплекса культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».