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Депутат Нифантьев объяснил нормы продажи рецептурных лекарств

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев в беседе с RT рассказал о нормах продажи рецептурных лекарств, вводимых с 1 сентября.
Депутат Нифантьев объяснил нормы продажи рецептурных лекарств
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По словам депутата, с 1 сентября вступают в силу изменения в учёте выписанных рецептов — разработана система учёта всех рецептов 148-й формы, по которой отпускаются сильнодействующие препараты.

«По стране есть определённое количество «наркоманских аптек». Это — явные преступники, которые, имея лицензию на розничную деятельность, продают сильнодействующие препараты тем, у кого зависимость. Эти аптеки будут вынуждены вводить в систему рецепты, которых по факту у них нет, и это будет видно в системе. Либо Росздравнадзор увидит, что происходит безрецептурный отпуск», — объяснил он.

Нифантьев уточнил, что сложно предотвратить выдачу лекарств по поддельным рецептам, но постфактум можно будет облегчить правоохранителям работу, разобравшись с сериями и номерами 148-й формы.

Парламентарий отметил, что учёт льготных рецептов с компенсацией за счёт бюджетных средств также необходим.

«На мой взгляд, если есть хоть рубль компенсации из бюджета, учёт должен быть максимально строгим, чтобы выделенные государством средства тратились исключительно на то, на что они были предназначены», — заключил собеседник RT.

Ранее в Минздраве заявили, что изменения в правилах продажи рецептурных препаратов, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года, не повлияют на их доступность для россиян.

Ведомство подчеркнуло, что никаких «новых» и «особенных» форм рецептов не потребуется для покупки лекарств в аптеке.

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