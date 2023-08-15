В Челябинске суд рассмотрит дело о покушении на убийство новорождённого
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В ведомстве отметили, что в конце мая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преждевременно родила девочку. Её сожитель сам принял роды. Женщина велела ему оставить ребёнка на мусорной площадке.
Прохожие нашли девочку, услышав детский плач, и вызвали полицейских и медиков.
Ранее вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что выпавшая из окна в Ижевске девочка, которая пыталась сбежать от педофила, находится в тяжёлом состоянии.