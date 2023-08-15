Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30, сообщили в МЧС России.

«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела ещё трёх погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», — заявили RT в ведомстве.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба заявил, что в общей сложности семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС выделят около 60 млн рублей.