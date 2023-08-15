Узнать больше

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30

Короткая ссылка
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30, сообщили в МЧС России.
Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела ещё трёх погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», — заявили RT в ведомстве.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба заявил, что в общей сложности семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС выделят около 60 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить