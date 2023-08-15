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Глава Дагестана Меликов выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС

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Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале.
Глава Дагестана Меликов выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС
  • РИА Новости

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Примите искренние слова поддержки. Весь дагестанский народ вместе с вами», — написал он в Telegram.

Меликов заявил, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.

В регионе 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Кроме того, сообщалось, что спецборт МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС.

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