Очевидица рассказала о взрыве на автозаправке в Махачкале

Жительница дома, расположенного рядом с заправкой в Махачкале, рассказала Ruptly, что взрыв был очень мощным.

«Дома была (в момент взрыва). На диване лежала, не знаю, как оказалась на полу... Огонь когда увидели, тогда уже поняли, что это заправка взорвалась, а так думали, что наш дом взорвался», — рассказала она.

В результате ЧП погибли 12 человек, не менее 50 пострадали.

Минздрав России сообщил о достаточном количестве коек в медицинских учреждениях Махачкалы для лечения пострадавших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправке.

Дагестанские власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших в результате ЧП в Махачкале.