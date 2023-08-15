Очевидица рассказала о взрыве на автозаправке в Махачкале
«Дома была (в момент взрыва). На диване лежала, не знаю, как оказалась на полу... Огонь когда увидели, тогда уже поняли, что это заправка взорвалась, а так думали, что наш дом взорвался», — рассказала она.
В результате ЧП погибли 12 человек, не менее 50 пострадали.
Минздрав России сообщил о достаточном количестве коек в медицинских учреждениях Махачкалы для лечения пострадавших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправке.
Дагестанские власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших в результате ЧП в Махачкале.