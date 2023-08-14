Меликов: власти Дагестана помогут семьям погибших в результате взрыва на АЗС

Дагестанские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших при взрыве и последующем пожаре на автозаправке в пригороде Махачкалы.

Такое заявление сделал глава республики Сергей Меликов.

«Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь», — приводит ТАСС слова Меликова.

Он подчеркнул, что врачи делают всё возможное для спасения жизней пострадавших от взрыва.

Ранее Минздрав Дагестана сообщил, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек, пятеро погибли.