В РКБ Дагестана поступили 25 человек после взрыва на АЗС в Махачкале
Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.
«В настоящее время в РКБ города Махачкалы имени Вишневского поступило 25 человек», — сказал Мусаев.
При этом, по его словам, пострадавшие продолжают поступать.
Ранее Минздрав Дагестана подтвердил гибель 12 человек при взрыве на АЗС в Махачкале.
Также Минздрав России сообщил о достаточном количестве коек в Махачкале для лечения пострадавших при ЧП.