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В РКБ Дагестана поступили 25 человек после взрыва на АЗС в Махачкале

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Главный врач Республиканской клинической больницы Дагестана Газиявдибир Мусаев заявил, что пострадавшие продолжают поступать в РКБ после взрыва на заправке в Махачкале.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

«В настоящее время в РКБ города Махачкалы имени Вишневского поступило 25 человек», — сказал Мусаев.

При этом, по его словам, пострадавшие продолжают поступать.

Ранее Минздрав Дагестана подтвердил гибель 12 человек при взрыве на АЗС в Махачкале.

Также Минздрав России сообщил о достаточном количестве коек в Махачкале для лечения пострадавших при ЧП.

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