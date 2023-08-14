Узнать больше

Число центров «Московского долголетия» превысит 120 до конца года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с представителями Ассоциации клубов долголетия на Московском урбанистическом форуме.
Число центров «Московского долголетия» превысит 120 до конца года

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Как отметил Собянин, одновременно в городе вводится ещё десять клубов. Таким образом, в Москве их уже около 100, а до конца 2023 года количество клубов превысит 120.

Мэр также поблагодарил участников проекта за активность.

«Спасибо за десятилетия труда на нашу страну, на наш город, за то, что вы сделали ради будущего и настоящего нашей страны. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве бесплатные автобусы перевозят пассажиров к центрам московского долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить