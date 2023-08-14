Число центров «Московского долголетия» превысит 120 до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с представителями Ассоциации клубов долголетия на Московском урбанистическом форуме.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Как отметил Собянин, одновременно в городе вводится ещё десять клубов. Таким образом, в Москве их уже около 100, а до конца 2023 года количество клубов превысит 120.

Мэр также поблагодарил участников проекта за активность.

«Спасибо за десятилетия труда на нашу страну, на наш город, за то, что вы сделали ради будущего и настоящего нашей страны. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве бесплатные автобусы перевозят пассажиров к центрам московского долголетия.