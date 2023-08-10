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В Москве бесплатные автобусы перевозят пассажиров к центрам московского долголетия

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Министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что в столице пять бесплатных автобусов курсируют между центрами московского долголетия.
В Москве бесплатные автобусы перевозят пассажиров к центрам московского долголетия

«Маршруты к долголетию» наиболее востребованы в Зеленограде, Троицке и Новой Москве, передаёт телеканал «360».

«Проект «Маршрут к долголетию» за год работы обрёл большую популярность среди активистов центров московского долголетия. Сначала на маршруте курсировал всего один автобус, а сегодня их уже пять», — отметил Стружак.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин 5 июля встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» в Музее Победы на Поклонной горе.

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