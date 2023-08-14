В Тверской области почтили память воинов-сибиряков, погибших во время Великой Отечественной войны

В Бельском округе Тверской области прошли мероприятия в честь Дня памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стал митинг-реквием в деревне Плоское.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В ожесточённых боях на бельской земле в 1942 году бойцы из Сибири отдали свои жизни за Отчизну, проявив беспримерное мужество, силу духа и несгибаемый характер. Память об их подвиге навсегда связала сибирские регионы и Верхневолжье», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В митинге приняли участие представители поисковых отрядов, юнармейцы, делегации из муниципалитетов Верхневолжья, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Московской областей, Красноярского края, а также жители Бельского округа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.