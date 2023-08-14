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На северо-западе Москвы построят школу и два детских сада

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах, которые построят на северо-западе города.
На северо-западе Москвы построят школу и два детских сада

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, запланировано строительство школы на 775 мест с ИТ-полигоном и робоклассом в районе Хорошёво-Мнёвники. Там же появится два детсада на 200 и 350 мест.

В Куркине более чем наполовину готов учебный корпус на 550 мест. Завершается строительство взрослой поликлиники в Строгино.

Ранее Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития.

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