На северо-западе Москвы построят школу и два детских сада

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах, которые построят на северо-западе города.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, запланировано строительство школы на 775 мест с ИТ-полигоном и робоклассом в районе Хорошёво-Мнёвники. Там же появится два детсада на 200 и 350 мест.

В Куркине более чем наполовину готов учебный корпус на 550 мест. Завершается строительство взрослой поликлиники в Строгино.

Ранее Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития.