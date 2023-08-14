В лагере в Нижегородской области обнаружили ротавирусную инфекцию

В нижегородском лагере «Костёр», где отдыхали дети, при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере «Костёр» Выксунского района сотрудники управления Роспотребнадзора выехали на место и начали эпидемиологическое расследование», — приводит сообщение РИА Новости.

По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция.

Отмечается, что очаг инфекции локализован, лагерь продолжает работу в обычном режиме.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.