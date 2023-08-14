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РИА Новости: Минобороны заказало партию автомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой

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Минобороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой для охраны колонн.
РИА Новости: Минобороны заказало партию автомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой
  • РИА Новости
  • © Константин Морозов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что в обновлённой версии «Тигр-М» оснащён дополнительными бронелистами и имеет повышенную защиту.

«Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет.

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