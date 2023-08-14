РИА Новости: Минобороны заказало партию автомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что в обновлённой версии «Тигр-М» оснащён дополнительными бронелистами и имеет повышенную защиту.
«Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет.