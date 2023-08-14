Обследование «Троицы» Рублёва завершилось в центре Грабаря
- РИА Новости
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«Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации», — цитирует РИА Новости Проханову.
Она отметила, что на основании данной информации будет выработана программа дальнейших действий.
В июле икону «Троица» перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.
До этого икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.