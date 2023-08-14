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Обследование «Троицы» Рублёва завершилось в центре Грабаря

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Обследование иконы «Троица» Андрея Рублёва завершено в центре Грабаря, сообщает заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова.
Обследование «Троицы» Рублёва завершилось в центре Грабаря
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации», — цитирует РИА Новости Проханову.

Она отметила, что на основании данной информации будет выработана программа дальнейших действий.

В июле икону «Троица» перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.

До этого икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.

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