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На форуме «Армия-2023» представили новую кассетную ракету

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Институт прикладной физики представил на форуме «Армия-2023» новую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ.
На форуме «Армия-2023» представили новую кассетную ракету
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института, новая разработка имеет 24 кумулятивно-осколочных боевых элемента и литеру «О».

«Это новая разработка, литера «О» присвоена в конце 2022 года», — уточняется в сообщении.

Ракета может запускаться из стандартных блоков НАР и интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки «Заслон», что позволяет её применять со всех основных типов вертолётов и самолётов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.

Утверждается, что разработка находится на завершающей стадии испытаний.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.

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