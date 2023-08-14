На форуме «Армия-2023» представили новую кассетную ракету
- РИА Новости
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Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института, новая разработка имеет 24 кумулятивно-осколочных боевых элемента и литеру «О».
«Это новая разработка, литера «О» присвоена в конце 2022 года», — уточняется в сообщении.
Ракета может запускаться из стандартных блоков НАР и интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки «Заслон», что позволяет её применять со всех основных типов вертолётов и самолётов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.
Утверждается, что разработка находится на завершающей стадии испытаний.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.