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Губернатор Моор наградил тюменцев за вклад в развитие области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил 46 тюменцев, внёсших вклад в развитие региона. Церемонию приурочили к 79-летию со дня образования области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра тюменского правительства.

Жители области за свои достижения получили из рук главы региона награды России, поощрения президента, региональные награды и почётные звания, говорится в сообщении.

Среди награждённых — работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей.

Ранее сообщалось, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа состоялись мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.

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