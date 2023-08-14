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В общегородской контакт-центр Москвы обратились более 340 млн раз за 12 лет

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Общегородской контакт-центр помог жителям Москвы более 340 млн раз за 12 лет.
В общегородской контакт-центр Москвы обратились более 340 млн раз за 12 лет
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметили в Департаменте информационных технологий, ежемесячно центр обрабатывает в среднем около пяти миллионов звонков.

«Среди наиболее частых вопросов — регистрация показаний приборов учёта воды, график работы центров госуслуг «Мои документы», поликлиник и городских ведомств, оформление патента, продление и закрытие больничного листа, запись к врачу», — заявил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Обрабатывать запросы помогает и голосовой робот. С начала 2023 года он принял звонки 9,5 млн жителей.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах».

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