В Роскомнадзоре рассказали, зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Кража аккаунта на «Госуслугах» возможна путём подбора пароля. По этой причине рекомендуется использовать дополнительную защиту своего профиля — двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через телефон или почту.

Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер в интервью РИА Новости.

«Завладеть двумя ключами гораздо сложнее», — уточнил он.

Он также посоветовал периодически проверять бюро кредитных историй через «Госуслуги», чтобы убедиться, что нет займов, о которых человек не в курсе, это поможет избежать проблем с судебными приставами. Кроме того, можно проверять открытые счета на сайте ФНС, так как это может быть признаком действий злоумышленников от имени пользователя.

«Ещё можно посмотреть на сайте ФНС, какие счета у вас открыты, иногда это тоже является признаком того, что от вашего имени кто-то действует», — заключил Вагнер.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский призвал с особой осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров.