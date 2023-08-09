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В Роскомнадзоре рассказали, зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

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Кража аккаунта на «Госуслугах» возможна путём подбора пароля. По этой причине рекомендуется использовать дополнительную защиту своего профиля — двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через телефон или почту.
В Роскомнадзоре рассказали, зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер в интервью РИА Новости

«Завладеть двумя ключами гораздо сложнее», — уточнил он.

Он также посоветовал периодически проверять бюро кредитных историй через «Госуслуги», чтобы убедиться, что нет займов, о которых человек не в курсе, это поможет избежать проблем с судебными приставами. Кроме того, можно проверять открытые счета на сайте ФНС, так как это может быть признаком действий злоумышленников от имени пользователя.

«Ещё можно посмотреть на сайте ФНС, какие счета у вас открыты, иногда это тоже является признаком того, что от вашего имени кто-то действует», — заключил Вагнер.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский призвал с особой осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров.

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