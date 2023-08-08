Юрист Хаминский призвал с особой осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, как не пострадать от телефонных мошенников.

В беседе с газетой «Известия» он призвал с особой осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров.

«Во-вторых, следует обратить внимание на первые цифры номера телефона вызывающего абонента. Если он начинается не с (+7), что означает телефонный код России, сразу бейте тревогу. То же самое касается и префиксов, не похожих на коды сотовых операторов вашего региона», — сказал эксперт.

По его словам, никто не вправе требовать по телефону совершения любых значимых действий.

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