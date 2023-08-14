Депутат Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара
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Его слова приводит URA.RU.
Аксаков отметил, что следит за курсом рубля к доллару в связи со спецификой своей работы.
«С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение», — заявил Аксаков.
Он также добавил, что ситуация с курсом валют находится под контролем властей страны.
Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.