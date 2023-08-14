Депутат Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара.

Его слова приводит URA.RU.

Аксаков отметил, что следит за курсом рубля к доллару в связи со спецификой своей работы.

«С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение», — заявил Аксаков.

Он также добавил, что ситуация с курсом валют находится под контролем властей страны.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.