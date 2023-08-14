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Депутат Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара.
Депутат Аксаков выразил мнение, что большинству россиян наплевать на курс доллара
  • Gettyimages.ru
  • © Diy13

Его слова приводит URA.RU.

Аксаков отметил, что следит за курсом рубля к доллару в связи со спецификой своей работы. 

«С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение», — заявил Аксаков.

Он также добавил, что ситуация с курсом валют находится под контролем властей страны.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.

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